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Как освящали Екатерининский придел Исаакиевского собора

Литургию совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
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Во время церемонии освящения придела имени Святой великомученицы Екатерины Исаакиевского собора
© Петр Ковалев/ТАСС
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Хор во время церемонии освящения придела имени Святой великомученицы Екатерины Исаакиевского собора
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Алтарь в приделе имени Святой великомученицы Екатерины Исаакиевского собора
© Петр Ковалев/ТАСС
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (в центре)
© Петр Ковалев/ТАСС
Исаакиевский собор
© Петр Ковалев/ТАСС

Екатерининский придел Исаакиевского собора освящен заново впервые после Октябрьской революции. Для богослужений теперь доступны все три придела Исаакия, до этого постоянные службы совершались по будням в приделе Александра Невского в северной части собора, а по большим церковным праздникам и в воскресные дни — в центральном приделе.

Возвращение церковных служб в Екатерининский придел никак не скажется на работе государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", сообщил его директор Юрий Мудров. Туристы по-прежнему могут посещать все три придела собора.

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