Как освящали Екатерининский придел Исаакиевского собора

Екатерининский придел Исаакиевского собора освящен заново впервые после Октябрьской революции. Для богослужений теперь доступны все три придела Исаакия, до этого постоянные службы совершались по будням в приделе Александра Невского в северной части собора, а по большим церковным праздникам и в воскресные дни — в центральном приделе.

Возвращение церковных служб в Екатерининский придел никак не скажется на работе государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", сообщил его директор Юрий Мудров. Туристы по-прежнему могут посещать все три придела собора.