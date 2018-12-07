Эрмитажного кота Ахилла наградили за популяризацию туризма в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Эрмитажного кота Ахилла, получившего широкую известность в качестве "предсказателя" исходов матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018, наградили за популяризацию туризма в Ленинградской области. Церемония состоялась 7 декабря, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Награждение победителей прошло по итогам конкурса в Instagram "Встречаемся в Ленобласти", объявленного 23 сентября в рамках тематического Года туризма в регионе. Участникам предлагалось сделать снимок на фоне одного из баннеров с неофициальным туристским символом области - лосем Лосилием, приглашавшим посетить один из населенных пунктов региона. Такие плакаты размещены на щитах вдоль трасс.

"Для продвижения территории, привлечения туристов все средства хороши. Мы стремимся развивать транспортную доступность, инфраструктуру, событийный туризм и привлекать жителей, потому что никто лучше них не знает какие уникальные, интереснейшие места и достопримечательности есть в регионе. То, что в этом конкурсе всех объединил понятный символ, любопытный и добродушный Лосилий - считаю, отлично!", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

На своей конкурсной фотографии Ахилл приглашал побывать в Музее Кошки во Всеволожском районе, который был открыт в конце 2008 года и стал первым в РФ музеем, полностью посвященным кошкам. Отмечается, что в качестве награды коту преподнесли специализированный корм и книгу о достопримечательностях региона. В числе призов победителям конкурса вручили часы от губернатора и поощрительные подарки.

Как указал Дрозденко в своем официальном Instagram, Ленинградскую область за этот год посетили около 3 млн человек.

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга. Им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. В наши дни на службе в музее состоят около 60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. В 2015 году британские СМИ признали эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.