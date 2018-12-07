Собянин сообщил, что москвичи победили на 50% всероссийских и международных олимпиад

ГОРКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Половина победителей всероссийских и международных олимпиад - москвичи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

"Нас часто критикуют по поводу международных олимпиад. Москвичи вышли в этом году на отметку 50% среди победителей всероссийских и международных олимпиад", - привел статистику Собянин. Он подчеркнул, что главное заключается не в том, что удалось подготовить такое количество "олимпиадников". "У нас количество школ, которые участвуют в олимпиадах региональных практически приблизилось к ста", - сказал мэр столицы. Медведев заметил, что это означает существенный рост общего уровня образования.

При этом, как сообщил Собянин, только 7% москвичей недовольны уровнем подготовки детей в их школах и заявляют о том, что он ниже среднего по Москве. Остальные же считают качество образования как минимум не ниже чем в среднем по Москве. "Это говорит о том, что мы все-таки достигли того, что добивались все годы - равные возможности, независимость от того, в каком районе человек проживает, в какую школу он ходит", - подчеркнул столичный градоначальник.

Собянин также рассказал о возможностях так называемой электронной школы - системе, откуда педагоги могут черпать образовательный контент. По его словам, с 2017 года сами преподаватели могут загружать в систему дидактические материалы. В результате количество скачиваний увеличилось с нескольких сотен до трех миллионов. Собянин заверил, что такого рода образовательный контент проходит премодерацию и тщательно фильтруется.