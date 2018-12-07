Очный тур правового диктанта прошел на 800 площадках во всех регионах России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Очный тур второго правового (юридического) диктанта прошел в пятницу во всех регионах РФ. Для участников открылось порядка 800 площадок, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора мероприятия - Ассоциации юристов России.

Диктант посвящен 25-летию Конституции России и продлится до 10 декабря. Желающие в возрасте от 14 лет могут пройти тестирование в режиме онлайн из любой точки России на сайте юрдиктант.рф. Организаторами выступили также "Деловая Россия", Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"Очный тур диктанта прошел во всех регионах страны в 12:00 по местному времени каждого субъекта. Всего действовало около 800 площадок", - сказал собеседник агентства.

Цель диктанта - оценка уровня правовой грамотности населения. Основные задачи - повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

"Мероприятия по повышению правовой грамотности, такие как проведение правового диктанта, являются необходимыми в сегодняшних реалиях. Каждому нужны знания в области административной ответственности, трудового, гражданского, семейного права, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно. Надеюсь, что для участников диктанта стремление к повышению правовой грамотности станет хорошей привычкой", - сказала ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.