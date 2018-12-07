Десятилетний жонглер из Приморья попал в Книгу рекордов России

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Десятилетний воспитанник детской школы циркового искусства в городе Арсеньеве Приморского края Богдан Копейкин стал самым молодым артистом в стране, жонглирующим пятью предметами на свободной проволоке, что подтвердила Книга рекордов России. Об этом ТАСС сообщили в пятницу пресс-службе администрации Приморского края.

"Юному жонглеру из Приморья, воспитаннику детской школы циркового искусства города Арсеньева Богдану Копейкину пришло официальное уведомление, что он внесен в Книгу рекордов России как самый молодой человек, жонглирующий пятью предметами на свободной проволоке. Его возраст составляет 10,5 лет", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте Книги рекордов России, рекорд Богдана был зафиксирован 23 ноября. "Его цирковой номер в жанре "Эквилибр на проволоке" многократно побеждал в международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях циркового и эстрадного искусства, а также принимал участие во всероссийском телевизионном проекте "Синяя птица", - говорится в описании рекорда.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, Богдан стал лауреатом первой степени Первого Дальневосточного фестиваля циркового искусства, который прошел с 30 ноября по 2 декабря в Хабаровске. Всего в фестивале приняли участие 26 любительских коллективов из восьми регионов страны.

Детская цирковая школа искусств Арсеньева существует 46 лет, за это время в ней обучились около 1 тыс. человек, было подготовлено более 100 номеров.