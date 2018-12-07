Стандарт "зеленых крыш" могут утвердить весной 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет "Зеленые технологии среды жизнедеятельности и зеленая инновационная продукция" в составе федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) может принять стандарт по "зеленым кровлям" в конце весны 2019 года. Об этом сообщил журналистам депутат Московской городской думы Валерий Теличенко.

"Мы в рамках технического комитета 366 [комитет Росстандарта] как раз утверждаем стандарт по "зеленым кровлям". Я думаю, что где-то до лета этот стандарт будет принят. Мы уже разработали терминологию", - сказал он.

Другой член этого комитета Дмитрий Березуцкий добавил, что документ будет содержать нормативную базу, а также правила создания и эксплуатации.

Теличенко уточнил, что стандарт будет носить рекомендательный характер, однако в случае возникновения протечки крыш, он будет являться инструментом защиты жителей.

23 июня московские власти сообщили о намерении озеленить крыши новых домов, которые построят по программе реновации жилья.