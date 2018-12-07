Сотрудники посольства РФ в США перечислили средства на строительство Главного храма ВС РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первым зарубежным российским представительством, внесшим свой вклад в строительство Главного храма ВС РФ в подмосковном парке "Патриот", стало посольство России в США. На возведение храма перечислено уже около 1,7 млрд рублей, об этом в четверг журналистам сообщили в благотворительном фонде "Воскресение".

"Первым из зарубежных российских представительств свой вклад в строительство Главного храма внесло посольство РФ в США. Сотрудники посольства перечислили пожертвования в фонд, созданный для сбора средств", - сказали в организации.

В фонде рассказали, что среди жертвователей также есть известные российские общественные деятели, военнослужащие и обычные граждане РФ. "Всего на сегодняшний день на возведение храма перечислено уже около 1,7 млрд рублей", - отметили в благотворительной организации.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил Сергей Шойгу. Идея получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.

Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Первым, кто пожертвовал средства на строительство храма, стал мичман Северного флота, вторым - министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.