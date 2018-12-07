Матвиенко: полномочия по организации работы вытрезвителей надо передать регионам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что власти субъектов РФ должны иметь полномочия по организации профилактики и борьбы с алкоголизмом, включая обеспечение работы вытрезвителей. Данная тема была поднята в пятницу на совещании членов Совфеда со статс-секретарями - заместителями министров.

Внимание на эту проблему обратил глава комитета палаты по социальной политике Валерий Рязанский, по словам которого, на сегодняшний день вопрос остается нерешенным, так как неопределенны "формы участия муниципалитетов, местных властей, правоохранительной системы, врачебного сообщества".

"Речь идет о вытрезвителях. Правительство не может принять решение, кто за эту схему должен отвечать: Минздрав или МВД. МВД не хочет, Минздрав не хочет. В итоге решения нет", - констатировала Матвиенко. По ее словам, необходимо принять соответствующий нормативный акт, так как "можно осуждать людей, но это не означает, что государство должно быть с ними жестоким".

Спикер СФ при этом напомнила об успешном опыте Татарстана, где данная работа ведется, однако глава комитета палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко заметил, что "на самом деле они там идут на грани, потому что такого полномочия у субъекта нет". "Мне кажется, рационально было бы передать это полномочие субъекту РФ, но при этом включить в этот процесс МВД. Потому что будет единая цепочка - взяли на улице, поместили, проконтролировали нахождение с точки зрения безопасности персонала, направили карточку участковому, посмотрели, что происходит в семье, и так далее. И тогда выстраивается нормальная цепочка профилактики алкоголизма", - предложил сенатор.

"Я тоже считаю, что это полномочие нужно передать субъектам Федерации", - поддержала эту идею Матвиенко, напомнив, что у каждого региона свои традиции и особенности, поэтому обязанности между органами соцзащиты и полицией могут быть распределены по-разному. "Но надо дать полномочие, потому что без него регионы не могут тратить на это средства, принимать законы", - добавила спикер.

Рязанский со своей стороны напомнил, что законопроект на эту тему уже подготовлен и направлен в правительство. Матвиенко предложила включить в итоговый документ совещания "просьбу к правительству ускорить рассмотрение и принятие решения по данному законопроекту".