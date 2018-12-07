На Кубани эвакуировали почтовое отделение из-за посылки с механической игрушкой

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Персонал и посетителей почтового отделения в городе Горячий Ключ Краснодарского края эвакуировали из-за посылки, издающей странные звуки. После проверки выяснялось, что внутри была игрушки с батарейкой с истекшим сроком годности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в пятницу.

"В 12:42 поступило сообщение об обнаружении в здании почтового отделения по ул. Ленина, 6 посылки, издающей специфические звуки. Была проведена экстренная эвакуация 20 человек - работников и посетителей, детей среди них нет", - сказал собеседник ведомства.

По его данным, посылка была вскрыта в присутствии сотрудников полиции, кинологов и хозяйки, внутри находилась издающая звуки детская игрушка с батарейкой с истекшим сроком годности.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС подтвердили факт вызова. "В ходе обследования здания опасных для жизни и здоровья граждан предметов не обнаружено" - добавили ТАСС в краевом управлении полиции.