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На Кубани эвакуировали почтовое отделение из-за посылки с механической игрушкой

Из здания экстренно эвакуировали 20 человек, поскольку из посылки доносились специфические звуки, которые издавала детская игрушка с батарейкой с истекшим сроком годности

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Персонал и посетителей почтового отделения в городе Горячий Ключ Краснодарского края эвакуировали из-за посылки, издающей странные звуки. После проверки выяснялось, что внутри была игрушки с батарейкой с истекшим сроком годности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в пятницу.

"В 12:42 поступило сообщение об обнаружении в здании почтового отделения по ул. Ленина, 6 посылки, издающей специфические звуки. Была проведена экстренная эвакуация 20 человек - работников и посетителей, детей среди них нет", - сказал собеседник ведомства.

По его данным, посылка была вскрыта в присутствии сотрудников полиции, кинологов и хозяйки, внутри находилась издающая звуки детская игрушка с батарейкой с истекшим сроком годности.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС подтвердили факт вызова. "В ходе обследования здания опасных для жизни и здоровья граждан предметов не обнаружено" - добавили ТАСС в краевом управлении полиции. 

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