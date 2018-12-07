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Путин в Кремле принимает участие во вручении премии РГО. Видеотрансляция

Премия присуждается раз в два года

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин в Кремле принимает участие в торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества (РГО), попечительский совет которого он возглавляет.

Речь идет о престижной награде в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Премия была учреждена в 2014 году и присуждается раз в два года. "Глава государства вручит награду в одной из номинаций", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

В рамках церемонии также пройдет награждение победителей ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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