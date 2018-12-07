В КБР открылся всероссийский съезд руководителей волонтерских объединений

НАЛЬЧИК, 7 декабря. /ТАСС/. Всероссийский съезд руководителей волонтерских объединений "Добросъезд", открывшийся в пятницу в поселке Эльбрус Кабардино-Балкарии, собрал представителей из 50 регионов России, на нем волонтеры планируют подвести итоги года и наметить планы на предстоящий год, рассказал ТАСС председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член общественной палаты РФ Артем Метелев.

"Наша задача - подвести итоги года Ассоциации волонтерских центров, крупнейшего волонтерского сообщества, и построить планы на будущий год, рассказать о тех программах, которые мы реализуем. Несмотря на то, что Год волонтера завершается, волонтеры должны остаться активными, реализовывать волонтерские проекты и мероприятия, которые есть в нашей стране", - сказал он.

По данным пресс-службы Кабардино-Балкарского государственного университета, организующего мероприятие, участниками стали более 160 представителей волонтерских объединений из 50 российских регионов. "Прошло заседание совета Ассоциации, по итогам заседания в состав Ассоциации приняты четыре новых региональных ресурсных центра добровольчества", - отметил Метелев.

"Добросъезд" проходит в Кабардино-Балкарии до 10 декабря. В его рамках проходят образовательные семинары, модельные игры, форсайт-сессии, обмен лучшими волонтерскими практиками для тиражирования в регионах.

Как сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров, в работу объединения вовлечены более 200 тыс. человек. В состав входят 133 организации из 57 регионов России. Ассоциация является научно-методическим центром, проводя экспертное и методическое сопровождение общественных и образовательных организаций и их проектов.