Эксперт: языки народов Севера сохранятся только с традиционным образом жизни их носителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Языки коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока имеют шанс на сохранение только в среде традиционного расселения их носителей, а также при условии поддержки со стороны государства уклада жизни представителей этих этносов. В противном случае довольно быстро произойдет забвение национальных традиций, что приведет, в том числе, к утрате родного языка, сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, депутат Госдумы Григорий Ледков.

"Нужно сохранять эти территории для людей, чтобы там действовала языковая среда в первозданном виде. В регионах, где сохранилось в больших масштабах оленеводство, она есть. У остальных народов, у которых сокращается возможность разводить оленей, рыбачить и охотиться, язык угасает... Происходит переселение [представителей народов Севера] из- за крупных проектов по добыче угля или золота, происходит утрата корней, которая сказывается и на языке", - сказал он.

По его словам, в каждом российском регионе, где проживают данные этнические общности, необходимо делать все возможное для законодательного закрепления письменности на национальных языках.

"Более чем у половины таких этносов языки живые, но есть тенденция к сокращению... Если человек не ищет работу из-за каких-то ограничений на вылов рыбы или охоту, он не будет стремиться уйти в другую языковую среду ради вынужденного поиска работы. Меры господдержки могут прийти на помощь только после того, как будут созданы благоприятные условия для коренных малочисленных народов Севера. Иначе, если государство будет делать только учебники, то рано или поздно их некому будет читать", - пояснил он.

В сентябре вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Федеральному агентству по делам национальностей внести изменения в правила распределения и предоставления субсидий регионам России на поддержку коренных и малочисленных народов. При этом он отметил, что готов поддержать выделение субсидий на сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности, а также развитие традиционной культуры и языков коренных народов. Вице-премьер отметил необходимость как можно быстрее завершить разработку порядка отнесения граждан к числу коренных малочисленных народов, так как это социально значимая тема. В 28 субъектах РФ 260 тыс. человек, которые относятся к 40 малочисленным народам и ведут традиционный образ жизни.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.