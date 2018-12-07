Бывший глава "Артека" предложил провести конкурс на замещение должности директора центра

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак, покинувший свой пост в начале этой недели, предложил провести конкурс, чтобы выбрать нового главу, который будет не только хорошим руководителем, но и художественным руководителем учреждения. Об этом он заявил ТАСС.

"Моя гипотеза, мое предложение, которое я озвучивал. <…> Я считаю, что в "Артеке" можно проводить конкурс на замещение должности руководителя. Достаточно открытый, чтобы люди, претендующие на эту должность, могли в открытой среде сформировать предложения, как ["Артеку"] развиваться", - сказал Каспржак ТАСС, уточнив, что назначить нового директора может только правительство РФ.

Он уточнил, что большие конкурсы, которые сейчас проходят в стране - например, "Лидеры России" - показывают, что значимые посты люди занимают по своему таланту и умениям, а не за счет связей. Благодаря подобному конкурсу попробовать себя на роль директора смогут как те, кто сейчас работают в "Артеке", так и специалисты со стороны - сам Каспржак четыре года назад также пришел в центр из другой сферы.

"В моей команде достаточно людей, которые имеют достаточную квалификацию, чтобы руководить "Артеком", вопрос - как найти [руководителя]. <…> Эта должность только называется директор, но он одновременно и художественный руководитель - как в театре. Важна не только квалификация, но и идея, с которой человек приходит", - отметил собеседник.

Он также рассказал, что в "Артеке" сейчас работает "абсолютно устойчивая команда", и она сможет решить и те задачи, которые стоят перед центром сейчас, и которые возникнут с учетом увеличения числа детей после ввода нового лагеря "Солнечный". "Единственное, что я бы попросил: давайте хотя бы в "Артеке" не забудем, что главное - дети. Мы так часто и много говорим о важности и ценности детей, но нередко мы об этом только говорим", - добавил Каспржак.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Алексей Каспржак покинул пост директора "Артека". Он руководил центром с 2014 года.

Об "Артеке"

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. Но после развала Советского Союза, когда Крым оказался в составе Украины, детский центр испытывал серьезное недофинансирование со стороны государства, при этом обсуждались вопросы его возможной продажи частным лицам.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ситуация в "Артеке" начала меняться. Весной того же года детский центр был переведен на баланс Республики Крым, а затем стал федеральной собственностью.

12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития детского центра до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает площадь свыше 200 га, а его береговая линия протянулась на 7 км. В 2014 году лагерь принял 6 тыс. детей, в 2015 году их было уже 19 тыс., а в 2016 году - 30 тыс.