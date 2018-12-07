Волонтеры нашли сбежавшую во время гастролей в Кирове собаку Екатерины Запашной

КИРОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Волонтеры нашли сбежавшую во время гастролей в Кирове цирковую собаку породы самоедская лайка дрессировщицы Екатерины Запашной. Об этом в пятницу рассказал ТАСС директор кировского цирка Олег Рыбкин.

О пропаже собаки в понедельник Екатерина Запашная сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram, артистка попросила подписчиков помочь найти собаку.

"Ангела нашли волонтеры. Поисковая группа искала круглосуточно, собаку нашли в пригороде, в Вересниках. Есть приметы, по которым определили, что это именно Ангел", - сказал ТАСС Олег Рыбкин.

По словам Рыбкина, собаку искали двое суток, сейчас она находится у волонтеров. Из Москвы за Ангелом выехал дрессировщик.

Пес Ангел является артистом компании "Росгосцирк", Екатерина Запашная выступала с этой собакой в Кирове в составе шоу Гии Эрадзе с 27 октября по 2 декабря.