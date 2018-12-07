Филарет заявил, что "до смерти" будет патриархом

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что продолжит быть патриархом после объединительного собора и создания новой поместной церкви в стране.

"Распространяются эти слухи, что патриарх не будет баллотироваться и пойдет в отставку. Это все неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году, и никто эту благодать с меня не снимет", - сказал он в пятницу во время посещения Чернигова.

Филарет сообщил также, что в объединительном соборе, который планируется на 15 декабря, примут участие не более четырех иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). "Будут принимать участие архиереи Киевского патриархата, их больше 40. 12 архиереев Автокефальной церкви и три или четыре архиерея Московского патриархата", - цитирует Филарета интернет-издание "Левый берег".

По словам Филарета, все вопросы объединения "будут решаться исключительно на соборе". "Поскольку УПЦ КП будет иметь большинство на собрании иерархов, то возможные вредные Украине предложения не пройдут", - добавил глава неканонической церкви.

На 15 декабря намечено проведение в соборе Святой Софии (Софийский соборе в Киеве) чрезвычайного объединительного собора, который проводится в рамках плана Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой поместной церкви. В ходе собора планируется избрать единого предстоятеля, который получит томос об автокефалии украинской православной церкви.

Объединительный собор

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Было также принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.

Ранее сегодня предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) митрополит Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор без ответа. Так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ, сообщили в Союзе православных журналистов.