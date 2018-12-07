Льготники в Псковской области перейдут на электронные проездные билеты в 2019 году

ПСКОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Система электронных проездных билетов для льготников Псковской области начнет работать в регионе в 2019 году. Специальные пластиковые карты с чипами получат порядка 130 тыс. жителей, сообщил ТАСС начальник регионального управления социальной защиты Армен Мнацаканян.

"Мы будем реализовывать новые формы соцподдержки для льготных категорий граждан, система запустится в 2019 году. Вместе с "Псковпассажиравтотрансом" [крупнейшее автотранспортное предприятие региона] мы будем предоставлять каждому льготнику социальную проездную карту, на которую будут автоматически перечисляться средства. Это будет специальная пластиковая карта, которую будет считывать валидатор кондуктора. До этого у нас в регионе не было такой системы, сейчас льготники предъявляют в автобусах бумажный льготный проездной и, например, ветеранское удостоверение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, системой электронных проездных билетов смогут воспользоваться порядка 130 тыс. льготников. "Это такие льготные категории граждан, как ветераны труда, ветераны боевых действий, инвалиды первой, второй и третьей групп, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также инвалиды Великой Отечественной войны. Финансировать работу этой системы будет перевозчик, и теперь людям не придется каждый месяц ходить и покупать льготные проездные билеты", - сказал Мнацаканян.