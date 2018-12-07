Петербургские ученые создали онлайн-базу данных о патентах на изобретения для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) создали онлайн-базу с данными о патентах на изобретения, которые могут быть использованы для развития арктических территорий. Об этом ТАСС сообщила представитель Научного центра технологического прогнозирования и предпринимательства СПбГЭУ Александра Прошкина.

"Мы проанализировали порядка 28 тыс. патентных документов, которые были опубликованы по результатам изобретательской деятельности российских вузов с 2013 года с точки зрения соотнесения с задачами той или иной государственной программы. Мы отобрали те изобретения, которые могут быть использованы для работ в рамках госпрограммы по развитию Арктики, и создали онлайн-базу данных, которая будет востребована теми, у кого есть потребность в той или иной технологии для реализации проектов в Арктике", - сказала Прошкина в кулуарах конференции "Технологическое предпринимательство молодежи - драйвер устойчивого развития России".

По ее словам, в базе представлена информация о патентах на особые хладостойкие материалы для арктического судостроения и возведения жилых зданий на Севере, а также на транспортные средства для арктических регионов и технологии судовождения в тяжелых ледовых условиях.

Как уточнила Прошкина, идея запуска информационного ресурса возникла в связи с тем, что после анализа изобретений российских ученых и данных об их применении обнаружился большой информационный разрыв: заинтересованные компании могут просто не знать о современных разработках.

Сейчас система работает в тестовом режиме, с марта 2019 года ее планируется запустить в открытом доступе. Если проект окажется востребованным, базу планируется дополнить информацией об изобретениях, которые можно будет использовать для реализации задач в рамках других государственных программ.