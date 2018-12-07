Сотни жителей Северного Кавказа написали юридический диктант

ТАСС, 7 декабря. Сотни жителей Северного Кавказа в пятницу приняли участие в очном этапе второго всероссийского правового (юридического) диктанта, посвященному 25-летию Конституции. По словам организаторов, это способствует развитию правовой грамотности населения округа.

Диктант посвящен 25-летию Конституции России и продлится до 10 декабря. Желающие в возрасте от 14 лет могут пройти тестирование в режиме онлайн из любой точки России на сайте юрдиктант.рф. Организаторы - Ассоциация юристов России, а также "Деловая Россия", Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Очный тур прошел в пятницу во всех регионах РФ, для участников открылось порядка 800 площадок.

Знание законов

В Ставрополье диктант прошел уже второй раз. В крае было открыто девять площадок, на очный этап пришли около 290 человек. По словам исполняющего обязанности замдиректора Юридического института Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Александра Гондаренко, координатора одной из площадок в крае, степень сложности вопросов не возросла.

"Сам я на прошлогоднем диктанте набрал на два балла больше, сложность не возросла, потому, что главная задача - не выявить в народе лучших юристов, а развивать общий уровень правовой грамотности населения. Поэтому, наряду с вопросами по Конституции, было много внимания уделено именно жизненным ситуациям, в которых простому человеку необходимо знание закона", - рассказал ТАСС Гондаренко.

По его словам, в этом году только на площадке института в диктанте приняли участие около 100 человек. "Прямым эффектом диктанта можно считать уже то, что его участники после диктанта обсуждали друг с другом сложные вопросы и свои допущенные ошибки. <…> В этом году у нас три человека написали на 100 баллов", - рассказал он.

Число участников

В Северной Осетии диктант прошел на юридическом факультете в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова. А в Карачаево-Черкесии правовой диктант написали на двух площадках: на базах Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии (СКГГТА) в Черкесске и Карачаево-Черкесского госуниверситета имени У. Д. Алиева (КЧГУ) в Карачаевске. Предполагалась, что каждая из площадок сможет принять по 300 участников.

"Диктант прошел. У нас в актовом зале были более 300 студентов было и школьников, учащихся старших классов, потому что в этом году допускается участие подростков старше 14 лет. Особенность 2018 года - все желающие с 3 по 7 декабря могли написать диктант на сайте акции. В прошлом году по активности участников Карачаево-Черкесия была на третьем месте среди регионов России", - сказала ТАСС и. о. декана факультета экономики и управления КЧГУ Зухра Чомаева.

Число желающих написать правовой диктант на площадке СКГГТА также превысило ожидаемую цифру 300, рассказала ТАСС директор юридического института академии Марта Богатырева. "У нас 352 участника. Учитывая, что у нас подавляющее большинство - это студенты юридического института, сложностей с диктантом у них не было", - сказала собеседница агентства.

По мнению Богатыревой, диктант позволяет не только оценить уровень правовой грамотности, он также мотивирует разные слои населения повышать уровень правовой грамотности и правосознания в целом. "Особенность диктанта в том, что мы привлекаем внимание общественности к правовой грамотности и правовой культуре", - заключила она.

О правовом диктанте

Мероприятие проводится для оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи - повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Всероссийский юридический диктант впервые состоялся в прошлом году во всех регионах РФ. В нем приняли участие более 55 тыс. человек.