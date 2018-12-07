УПЦ: патриарх Варфоломей не имеет права созывать объединительный собор украинской церкви

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Священный Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявил, что Константинопольский патриархат не имеет канонического права созывать любые собрания на Украине. Об этом говорится в заявлении УПЦ по итогам собрания.

"Священный Синод также подчеркнул, что Патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви. Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - говорится в заявлении.

Представители УПЦ также заявили что не церковь не дает благословения духовенству, монашеству или мирянам участвовать в объединительном соборе украинской церкви, который запланирован на 15 декабря 2019 года.

"Священный синод особенно обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять Украинскую православную церковь на этом собрании", - говорится в заявлении.

Объединительный собор

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Было также принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) митрополит Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор без ответа. Так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ, сообщили в Союзе православных журналистов.