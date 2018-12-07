В ОНК заявили, что украинские моряки не жалуются на условия содержания в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Арестованные за нарушение российской границы в Керченском проливе моряки ВМС Украины не жалуются на условия содержания в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу член столичной ОНК Евгений Еникеев.

"Всех моряков, с кем мы разговаривали, все устраивает. Продукты, которые им передали волонтеры, они получили, а вещи обещали передать до понедельника", - сказал правозащитник.

Еникеев также рассказал, что у одного из моряков - Юрия Будзыло - сахарный диабет, не требующий инъекций инсулина, ему выдают таблетки. "Юрию дают все необходимые лекарства, а также измеряют сахар дважды в день", - сказал Еникеев.

Ранее сообщалось, что 6 декабря украинские консулы посетили трех раненых украинских моряков в тюремной больнице СИЗО "Матросская Тишина". В пятницу уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о получении официального документа Федеральной службы исполнения наказаний РФ, в котором отмечается положительная динамика в состоянии здоровья раненых моряков. По ее словам, у двоих из них легкие ранения рук, у одного - ранение двух ног.

Задержание украинских моряков

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

Задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Они находятся в статусе подозреваемых по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"), которая предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.

Арестованные украинские моряки были доставлены в два московских СИЗО: 21 человек - в СИЗО "Лефортово", а трое раненых - в больницу СИЗО "Матросская Тишина".