Источник: концерт "Френдзоны" в Нижнем Новгороде не состоялся из-за малого числа зрителей

ТАСС, 7 декабря. Концерт группы "Френдзона" в Нижнем Новгороде, который планировался на 7 декабря, не состоится из-за малого числа зрителей, а не в связи с давлением на музыкантов или организаторов. Об этом ТАСС сообщил источник в Администрации президента РФ.

"Группа в Нижний Новгород не приезжала", - отметил собеседник агентства. "Организатор концерта - ИП Магомедов - продал только 150 из 450 билетов, в связи с чем, вероятно, концерт и был отменен", - сообщил источник. "Сегодня концерт провести в Нижнем Новгороде в связи с физическим отсутствием исполнителей возможности нет", - добавил он. Источник напомнил, что ранее у "Френдзоны" уже отменились концерты в Красноярске, Кемерово, Ярославле и в этой связи, по его мнению, организаторы решили отменить и выступление в Нижнем Новгороде.

"По данным полпредства, давления на организатора не было", - подчеркнули в Кремле. "Как ожидается, завтра концерт [группы состоится] в Казани", - добавил собеседник агентства.

Концерт должен был пройти 7 декабря клубе Milo. Об отмене мероприятия организаторы сообщили 6 декабря. По данным официальной группы мероприятия в сети "ВКонтакте", концерт переносится на весну 2019 года.

"Френдзона" - это школьный поп-панк-коллектив. За последние несколько недель его выступления, а также концерты некоторых других современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, группы IC3PEAK, в регионах РФ были отменены. Ситуация привлекла повышенное общественное внимание.

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на съезде "Единой России" на дискуссионной площадке "Обновление" назвал глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "следят очень внимательно" за ситуацией с отменой концертов. Замглавы МВД Игорь Зубов в Совете Федерации заявил, что Министерство не издавало приказов об отмене концертов молодежных исполнителей. По его словам, каждый конкретный случай будет изучаться отдельно.