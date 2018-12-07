Представительница РФ: конкурс "Мисс мира" служит налаживанию культурного диалога

САНЬЯ /Китай/, 7 декабря. /ТАСС/. Международный конкурс "Мисс мира" служит площадкой для укрепления отношений между странами, а также налаживания культурного диалога. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявила в пятницу представляющая Россию на конкурсе "Мисс мира-2018" в Санье (островная провинция Хайнань, Южный Китай) 19-летняя Наталья Строева.

"Конкурс "Мисс мира" - это площадка для развития отношений между представителями разных стран, культур и менталитетов", - сказала Строева. "Участницы конкурса - вне политики. Несмотря на ситуацию в отношениях между странами, <…> мы за мир во всем мире, иначе бы мы здесь не участвовали", - указала она.

Россиянка также отметила, что зачастую "старания конкурсанток активно сотрудничать и взаимодействовать в рамках соревнований встречают непонимание со стороны общества". Однако, по мнению девушки, "неважно, откуда ты". "Главное [на конкурсе] - это личность и то, что вы делаете", - подытожила претендентка на корону.

Соперница из Мексики

Одной из главных своих соперниц Строева считает участницу из Мексики Ванессу Понсе. "Лично мне очень нравится Мексика, вижу в ней большой потенциал", - поделилась россиянка и добавила, что в тройку лидеров, по ее мнению, также может войти представительница из Панамы - 19-летняя Солярис Барба.

Оценить свои собственные шансы на победу Строева не решилась. "Это очень тяжело", - сказала она. "Я считаю, что сделала все, что смогла и теперь жду оценок жюри", - указала она.

Мнение представительницы Сербии

Конкурс "Мисс мира" имеет международное значение, благотворительные проекты его участниц способны изменить мир к лучшему. Такое мнение высказала в беседе с корр. ТАСС представляющая Сербию на конкурсе "Мисс мира-2018" Ивана Тришич.

"Мисс мира" - это способ изменить наш мир к лучшему", - сказала 24-летняя сербка. По словам Тришич, особое значение в деле конкурсанток имеет запущенная в 1972 году в рамках конкурса программа "Красота с целью". По ее условиям каждая из участниц должна представить на суд жюри видеоролик, затрагивающий актуальные проблемы общества, в том числе вопросы детей сирот, бедности, голода и других.

"Каждый год как [действующая] Мисс мира, так и девушки из других стран помогают людям путем реализации своих проектов, а также другими благотворительными акциями", - отметила представительница Сербии. "Мы - участницы состязаний - в действительности можем изменить мир к лучшему", - подытожила она.

Про конкурс

Финал 68-го международного конкурса "Мисс мира-2018" состоится в Санье 8 декабря. В этом году в состязаниях принимают участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стран и регионов мира.