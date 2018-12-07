Путин: день Героев Отечества служит символом преемственности героических традиций России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что такой праздник как День Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, будет служить символом преемственности героических традиций России.

"Уверен, что такой праздник, как нынешний, будет и впредь служить одним из символов преемственности героических традиций и свершений, побед России", - сказал он на торжественном приеме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин отметил, что приближающийся праздник является данью "высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград - званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, орденов Славы и "Святого Георгия", таким людям, которые были готовы проявить мужество, решительность, храбрость, совершить выдающейся поступок во имя Родины".

Российский лидер добавил, что "героизм, самопожертвование - эти качества в нашем национальном характере, и мы об этом чисто говорим". "Когда солдаты идут в жестокую атаку, когда спасатели выручают детей, когда космонавты и моряки прокладывают новые маршруты, они меньше всего думают о своих героических делах, о том, что совершают настоящий подвиг. Они просто исполняют свой долг, причем делают это так, как велит их совесть, память предков, воспитание. В этой неразрывной связи поколений, в моральной и духовной силе - нерушимость и непобедимость российских героев, нашего народа", - заявил российский президент.

Путин отметил, что в этот праздничный день вспоминают легендарных и неизвестных героев боевых сражений, участников Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, "тех, кто сражался и побеждал в Афганистане, воевал с террористами внутри страны и сейчас воюет в Сирии". "Мы гордимся вашим мужеством, доблестью, а порой и непоказной скромностью. Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России. И склоняем головы перед теми, кто погиб в бою, в своем окопе, на своей высоте, не побоялся заслонить собою товарища, но не отступил. Помним тех, кого уже нет рядом с нами", - сказал Путин.