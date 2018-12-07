Лауреаты премии им. Чорос-Гуркина выступили против присвоения аэропорту Алтая имени Рериха

ТАСС, 7 декабря. Письмо от лауреатов премии имени художника Григория Чорос-Гуркина, которую вручают культурным и общественным деятелям в Республике Алтай, направили на имя секретаря Общественной палаты России Валерия Фадеева и в адрес экспертного совета общенационального конкурса "Великие имена России". Лауреаты выразили свою позицию о том, что аэропорт Горно-Алтайска должен быть назван именем художника Чорос-Гуркина, а не Николая Рериха, сообщил ТАСС учредитель некоммерческого фонда общественной премии им. Чорос-Гуркина "Оносский клуб - Оностогы курее" Евгений Тукуеков.

Ранее сообщалось, что среди вариантов названия аэропорта Горно-Алтайска лидирует имя философа, художника, писателя и путешественника Николая Рериха, который был в экспедиции в Горном Алтае и посвятил ему серию картин, а также создал там философское учение. На втором месте оказался алтайский художник Григорий Чорос-Гуркин, которого Рерих опережает с минимальным перевесом, поэтому решение о присвоении нового имени аэропорту в столице Республики Алтай будет принято позднее.

"Обращение было составлено после собрания учредителей фонда, на котором единогласно было принято решение составить обращение на имя секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. В этом обращении мы попросили его обратить пристальное внимание на ситуацию в Республике Алтай, сложившуюся с присвоением имени аэропорту Горно-Алтайска", - пояснил Тукуеков, подчеркнув, что имя Чорос-Гуркина более значимо для коренных жителей Алтая.

Тукуеков также отметил, что некорректно сравнивать двух художников как "алтайского" и "русского", так как оба они были гражданами России и делить их по национальному признаку - неверно. Он отметил, что у общественников нет цели умалять заслуги Николая Рериха, однако, в регионе есть мнение, что аэропорт должен быть назван именем коренного жителя Алтая.

"Чорос-Гуркин - коренной житель, а Рерих посещал [Алтай] до революции и был здесь всего 10 дней. Чорос-Гуркин - наш национальный художник, ученик Шишкина, премия Гуркина присваивается в регионе ежегодно. Рерих - имя мировой известности, но Чорос-Гуркин значим для Алтая, значимо его наследие, которое понемногу возвращается со всего мира в наш музей", - пояснил ТАСС алтайский певец, лауреат премии Чорос-Гуркина Болот Байрышев.

Проект "Великие имена России", в рамках которого россияне выбирали новые имена для аэропортов, завершился для большинства аэропортов - они получат имена прославленных летчиков, государственных деятелей, великих ученых и деятелей культуры.