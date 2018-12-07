Вселенский патриархат: собор на Украине пройдет даже при отсутствии кого-то из архиереев

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Объединительный собор на Украине пройдет 15 декабря даже в случае отказа от участия в нем каких-либо архиереев. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Вселенского патриархата в Стамбуле.

"Даже если кто-то из епископов откажется от участия в объединительном соборе, он все равно пройдет 15 декабря, - подчеркнули в Константинопольском патриархате. - Я хочу сделать акцент на том, что мы никого из архиереев не исключали из списка приглашенных, а решать участвовать или нет - это уже их дело".

При этом в пресс-службе Фанара не смогли подтвердить информацию о том, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул без ответа Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор. "К сожалению, я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию, - сказал собеседник агентства. - Но если Онуфрий или кто-либо другой откажется от участия в соборе, то это лицо также не сможет быть избрано в качестве предстоятеля церкви на Украине".

Ранее в пятницу Священный синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявил, что Константинопольский патриархат не имеет канонического права созывать любые собрания на Украине, "поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок". УПЦ также подчеркнула, что все решения собора "не будут иметь никакой юридической и канонической силы".

Объединительный собор

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Было также принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.

Ранее сегодня предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) митрополит Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор без ответа. Так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ, сообщили в Союзе православных журналистов.