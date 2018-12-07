El Pais: Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании

МАДРИД, 7 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на сумму €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год. К такому выводу пришла налоговая служба пиренейского королевства после проведенного расследования. Об этом сообщает в пятницу газета El Pais.

По ее информации, прокуратура собирается представить иск против певицы в ближайшее время. Шакира не заплатила подоходный налог и налог на имущество, отметили представители испанских налоговых органов.

Считается, что с 2011 года исполнительница проживала в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. По испанским законам, когда человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства. Это означает, что он должен платить налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом. Следствие не исключает, что Шакира делала вид, что проживает на Багамских островах, чтобы избежать уплаты налогов.

41-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают наиболее успешной латиноамериканской артисткой, добившейся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных поприщах. В числе ее наград - пять МTV Video Music Awards, премии Grammy, семь Billboard Music Awards. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, она считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен. Шакира записала такие альбомы, как Oral Fixation, She Wolf, Sale el Sol и другие.

Как ранее сообщали испанские СМИ, певица была вынуждена заплатить свыше €20 млн после того, как прокуратура Испании открыла против нее дело о возможном нарушении налогового законодательства королевства. Артистка перечислила указанную сумму в качестве уплаты налоговой задолженности за 2011 год.