Русское географическое общество назвало Цифровой гербарий МГУ лучшим научным проектом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Русское географическое общество назвало Цифровой гербарий МГУ имени М. В. Ломоносова лучшим научным проектом. Премия в соответствующей номинации вузу была вручена в пятницу на церемонии награждения лауреатов в Кремле, сообщает пресс- служба университета.

"7 декабря Цифровой гербарий МГУ имени М. В. Ломоносова стал обладателем премии Русское географического общества в номинации "Лучший научный проект"," - сообщила пресс-служба.

Цифровой гербарий МГУ представляет собой крупнейшую в России коллекцию оцифрованных образцов растений со свободным доступом. Сейчас на портале доступно 960 263 образца, привезенных из разных уголков планеты. Работы по оцифровке коллекции растений МГУ начались в 2015 году под руководством ведущего научного сотрудника биологического факультета МГУ Алексея Серёгина в рамках проекта "Ноев ковчег". За четыре года работы ученым удалось создать первую в России масштабную цифровую коллекцию биоматерила.

"Московский университет обладает огромными коллекциями биологического материала, которые до недавнего времени были известны лишь узкому кругу специалистов. С началом реализации Национального проекта по созданию банка- депозитария живых систем "Ноев ковчег" мы инвентаризировали все биологические и медицинские коллекции университета и начали переводить в открытую информационную систему, доступную онлайн каждому желающему из любой точки планеты, - цитирует пресс-служба ректора МГУ академика Виктора Садовничего. - И этой цифровой коллекцией стали пользоваться тысячи ученых как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Цифровой гербарий стал кладезью материла для различного рода исследований. Мы проделали титаническую работу по оцифровке фондов Гербария Московского университета."

Премия Русского географического общества - престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко- культурного наследия России. Учреждена в 2014 году и проводится раз в два года.