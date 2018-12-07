Путин вручил премию РГО за эвакуацию самолета "Дуглас", аварийно севшего в тундре в 1947 г

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, возглавляющий попечительский совет Русского географического общества, вручил премию РГО в номинации "Лучшая экспедиция по России", победителем стал проект "Борт Тюрикова. Возвращение". Торжественная церемония награждения лауреатов премии РГО прошла в Государственном Кремлевском дворце.

Награду из рук главы государства получил организатор проекта "Борт Тюрикова. Возвращение", глава красноярского отделения РГО Игорь Спириденко. Речь идет о международной экспедиции по вывозу с полуострова Таймыр самолета "Дуглас С-47", поставленного в СССР из США во время Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза и совершившего аварийную посадку в труднодоступном районе тундры в 1947 году. Командиру экипажа, летчику полярной авиации Максиму Тюрикову при аварии удалось не допустить жертв на борту. Впоследствии большинство из пассажиров и членов экипажа, оставшихся возле самолета, были спасены, однако сам Тюриков и еще несколько человек, отправившиеся искать помощь, погибли.

Проект по эвакуации самолета, простоявшего семь десятилетий в тундре, был осуществлен в 2016-2017 гг. В настоящий момент ведутся реставрационные работы для последующей передачи самолета "Дуглас С-47" в новый Парк-музей освоения Севера в Красноярске.

На церемонии в Государственном Кремлевском дворце также были награждены лауреаты премии РГО в номинациях "Лучший научный проект" (им стал "Цифровой гербарий МГУ"), "Лучший историко-культурный проект" ("Затопленные святыни Мологского края"), "Лучший молодежный проект" ("Гудсерфинг" - веб-сервис для поиска волонтерских программ), "Лучший медиапроект" ("Медведи Камчатки. Начало жизни"), "Лучший образовательный проект в области географии" ("Всероссийский заповедный урок") и "Лучший природоохранный проект" (экологический проект "Чистые игры"). Был также вручен спецприз жюри РГО за молодежный волонтерский проект по сохранению затопленного храма-маяка в Крохино.

Как ранее сообщили в РГО, всего в 2018 году на соискание премии Русского географического общества поступило более 540 заявок (на треть больше, чем на прежний конкурс) из 76 регионов страны и иностранных государств. Победителей определило жюри во главе со спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, в состав которого вошли также режиссеры Никита Михалков и Эмир Кустурица, космонавт Сергей Рязанский, академик РАН Валерий Тишков и другие. Сумма премии составляет 500 тыс. рублей в каждой номинации.