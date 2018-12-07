Роскомнадзор заблокировал один из сайтов Навального

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал один из сайтов блогера Алексея Навального из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"В конце ноября поступили жалобы граждан на неправомерную обработку персональных граждан, - сказал Ампелонский. - Мы провели проверку, действительно, обнаружили многочисленные нарушения".

По его словам, на сайте отсутствует политика конфиденциальности, форма получения согласия не соответствует закону, базы данных находятся за пределами России. "Суд принял предварительные обеспечительные меры, на основании которых мы приступили к блокировке. Рассмотрение дела по существу в суде состоится 14 декабря", - сообщил Ампелонский.