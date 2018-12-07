Глава Минприроды считает, что экологический сбор не станет катастрофой для предприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин считает, что экологический сбор не станет для предприятий катастрофической нагрузкой. Такое мнение он высказал в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область, отвечая на вопрос ТАСС о возможном повышении ставок на экосбор с 2019 года.

"Экосбор не станет катастрофой для предприятий", - сказал, в частности, Кобылкин, отметив, что экосбор составит менее 1% от стоимости единицы продукции. "Это необходимые денежные средства для, в том числе, реализации мусоросортировочных комплексов и перерабатывающих мощностей. <...> Сегодня экосбор - это норма, культура, его требует население Российской Федерации", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Минприроды предложило проиндексировать ставки экологического сбора со следующего года в соответствии с уровнем инфляции за 2017-2019 годы. Ожидаемые поступления в федеральный бюджет, в случае если производители, импортеры товаров предпочтут уплату экологического сбора утилизации отходов от использования товаров, оценочно составит в 2019 году до 13,6 млрд рублей, в 2020 году - до 20 млрд рублей.

Экологический сбор уплачивают производители и импортеры определенных товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от их использования.

В августе в Минприроды сообщили, что министерство намеревается увеличить вдвое собираемость экологических сборов с производителей к 2019 году и направить эти средства на поддержку мусороперерабатывающей отрасли.