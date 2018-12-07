Извините, завтра мы закрыты. Париж готовится к очередным манифестациям в субботу

ПАРИЖ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. В последний день перед очередной протестной субботой в Париже кафе и магазины принимают посетителей, многие до последнего держат открытыми свои витрины. Тем не менее то тут, то там видно надпись: "Из соображений безопасности в субботу мы не будем работать, приносим извинения".

"Нет, завтра мы не работаем", - заверила корреспондента ТАСС администратор одного из ресторанов на площади Трокадеро, одной из 14 "горячих точек", обозначенных властями на карте города в качестве возможных мест сбора манифестантов. В ответ на вопрос о подготовке к субботним акциям она сообщила, что заведение лишь уберет стулья и столики с уличной веранды.

Она также ответила на вопрос об окнах: "Разве их вы не будете закрывать фанерой, как это делают многие магазины?" "Мы не уверены, что это принесет пользу, поскольку деревянные щиты поджигают или срывают для строительства "баррикад", так что витрина вновь остается без защиты", - пояснила она.

С приближением к площади Звезды - Шарля де Голля, где в прошлую субботу весь день шли столкновения между манифестантами и полицией, все чаще на окнах встречаются деревянные или металлические щиты. На некоторых домах еще с прошлой недели остались пятна краски и различные надписи, авторы которых неодобрительно отзываются о представителях власти. На бульваре Фош, где 1 декабря агрессивные участники протестов сожгли множество машин, ничто не выдает событий недельной давности, однако на заборах встречается рекомендация не парковать свой транспорт вдоль дороги в течение следующего дня. На самой площади проход к Триумфальной арке по-прежнему закрыт, а владельцы домов спешно укрепляют ограды на случай новых беспорядков.

Тем временем работники городских служб в желтых и оранжевых жилетах спешно разбирают деревянные ограды вокруг молодых деревьев, некоторые даже спиливают. В субботу желтые жилеты на улицах будут носить уже другие люди, и муниципальные власти делают все, чтобы не дать манифестантам возможности строить новые баррикады в случае столкновений со стражами порядка.

Елисейские Поля надеются на полицию

В отличие от соседних улиц, главный торговый проспект Парижа пока не думает закрывать ставни на замок и скрывать от глаз туристов последние модели одежды или часов. Администраторы магазинов, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ТАСС, подтверждают, что в субботу все заведения будут закрыты, однако практически никто не рассказывает о мерах безопасности, которые планируется принять к этому дню. На вопрос о возможных попытках мародерства они лишь пожимают плечами - что тут можно сделать? "В городе будет полно полиции, надеемся, они смогут нас защитить", - сказал один из продавцов.

Если бы не огромный бутик Louis Vuitton, который предпочел даже в середине недели не снимать со своих по-рождественски украшенных витрин большие железные решетки, ничто бы не выдавало волнения, с которым в действительности многие ждут завтрашний день. В то время как туристы беззаботно пьют вино в кафе и фотографируются на фоне достопримечательностей, предприниматели гадают, куда пойдут манифестанты и насколько агрессивными будут на этот раз их действия. Многие уверены, что большинство "желтых жилетов" соберутся у ворот Елисейского дворца, однако во что выльется протест - не знает никто, особенно на фоне противоречивых заявления со стороны самих "жилетов": одни призывают воздержаться от поездок в Париж и выражать протест в своих регионах, другие, наоборот, считают, что все должны явиться к Елисейскому дворцу.

Эйфелева башня в безопасности

Окруженная стеной из прочного стекла Эйфелева башня не станет мишенью для вандалов. По крайней мере в этом абсолютно уверены владельцы ресторанов и сувенирных лавок, расположенных поблизости. "Мы не ждем, что завтра что-то будет происходить здесь, все события сосредоточатся на правом берегу, у Елисейских полей", - уверен администратор ресторана на набережной Бранли, расположенного буквально в двух шагах от достопримечательности. Впрочем, не испытывают беспокойства и на соседнем берегу: менеджер конторы по прокату элитных спорткаров неподалеку от парка Трокадеро уверен, что завтра ему не придется сворачивать бизнес, хотя и заметил, что некоторые из его коллег, работающих в районе Елисейских Полей, вынуждены прятать машины на подземных парковках на время акций протеста.

Единственные, кто в этом районе не планирует выходить на работу 8 декабря, - продавцы билетов на автобусные экскурсии. "Из-за манифестаций автобусы не смогут ходить по маршрутам - Елисейские Поля будут закрыты, площадь Согласия - закрыта", - пояснила одна из них, предложив купить билеты на воскресенье. Она признала, что сразу же после манифестаций город произведет немного иное впечатление на туристов, однако формальных препятствий для проведения экскурсий не будет, а каждый день простоя - это потерянная прибыль.

История протеста

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе 8 тыс. - в Париже. Во время последних столкновений, в которые вылился протест 1 декабря, только в Париже были задержаны 412 человек (378 были помещены под стражу), пострадали не менее 130 человек, городу был нанесен ущерб в €3-4 млн. Всего же с 17 ноября, по данным французской Федерации розничной торговли, ретейлеры на территории страны потеряли около €1 млрд из-за манифестантов, которые перекрывали автомобильные магистрали, а иногда - подъезды к крупным торговым центрам.