Пограничники Украины не пустили трех российских журналистов на конференцию расследователей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Журналисты трех российских изданий в четверг не смогли попасть на территорию Украины. Как сообщили в пятницу ТАСС редакторы изданий, сотрудникам которых отказали во въезде, журналисты направлялись на ежегодную конференцию, посвященную расследованиям.

Украинские пограничники отказали во въезде старшему редактору петербургской интернет-газеты "Фонтанка.ру" Юлии Никитиной, корреспонденту газеты "Мой район" Елене Владыкиной и сотруднику издания "Старая Русь". В четверг они принудительно были отправлены в Россию.

"Да, им отказали во въезде. Это случилось в аэропорту. Официальная причина отказа - якобы отсутствовали средства для пребывания в стране", - сказал ТАСС редактор "Моего района" Сергей Ковальченко.

Главный редактор интернет-газеты "Фонтанка.ру" Александр Горшков назвал сложившуюся ситуацию прогнозируемой. "Мы получили подтверждение экспериментальным путем. Она [Юлия Никитина] ехала по приглашению украинской стороны на ежегодную конференцию сети украинских журналистов-расследователей. Это серьезное объединение, которое включает десятки журналистов, которые работают в этом регионе почти 20 лет и не давали спуску никакой власти. За последние годы они многому научились, украинская расследовательская журналистка вышла на серьезный уровень. Грустно, что сейчас контактов почти не остается", - отметил Горшков.

По мнению председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, сложившаяся ситуация вызывает сожаление, тем более, что это происходит "накануне выборов на Украине".

"По этому поводу можно выразить даже не возмущение и удивление, а, скорее, сожаление. Информационное поле [на Украине] практически зачищено и украинским властям сильно мешает голос российской прессы. Это печально и, к сожалению, никакие наши доводы и заявления не действуют на украинские власти. Видимо нам остается только дожидаться, когда здравый смысл возобладает в общественном мнении Украины", - добавил в беседе с ТАСС Соловьев.