Спецпредставитель президента РФ Иванов пообещал поддержку добровольцам-экологам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пообещал на церемонии вручения премий Русского географического общества поддержку добровольцам-экологам. Иванов, возглавляющий жюри, вручил премию РГО экологическому образовательному проекту "Чистые игры", победившему в номинации "Лучший природоохранный проект".

"Премия РГО стала очень престижной, и это здорово. Потому что благодаря СМИ люди видят героев нашего времени, тех, кто бескорыстно помогает обустроить Россию. И не зря во многих номинациях побеждают добровольцы", - сказал Иванов.

По его мнению, важно отметить их труд, так как волонтерами движет желание сделать что-то хорошее, ответственность перед страной.

"Выбирать было очень трудно. Все, конечно, очень достойны. Хочу всех номинантов от всей души поблагодарить, низкий им поклон. Недавно у меня была встреча с добровольцами-экологами - мощнейший отряд, буду всегда их поддерживать", - пообещал Иванов.