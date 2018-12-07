Путин призвал СМИ побольше рассказывать о современных героях России и открытиях

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал средства массовой информации активнее рассказывать о современных героях страны и открытиях на ее территории.

Выступая на церемонии вручения премии Русского географического общества, глава государства поблагодарил всех, кто принимает участие в экспедициях и других исследованиях. По его словам, "такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем; это позволяет нам быть крепче изнутри, это очень важно - это и есть один из элементов национальной идентичности".

"Единственное, о чем стоит пожалеть, это о том, что о результатах вашей работы и ваших коллег мы очень мало знаем. Работа проведена, надо шире это распространять", - продолжил Путин.

Российский лидер отметил, что перед этой церемонией он поздравлял в Кремле героев России и Советского Союза на приеме в честь приближающегося Дня Героев Отечества. "Огромный зал, и сидит там много людей: каждый из них, я хочу подчеркнуть - каждый, заслуживает того, чтобы о нем знала вся страна, а мы там знаем только единицы. А на их примере, на примере их жизни, безусловно, нужно воспитывать молодых людей, молодые поколения. Так же надо воспитывать на материалах, которые вы делаете, наших людей всех возрастов", - обратился президент к участникам церемонии. Глава государства в связи с этим обратился к СМИ и деятелям культуры, в том числе кино и телевидения. "Надо вплетать это в сетку вещания, надо вот это показывать все, это чрезвычайно интересно", - сказал Путин.

Глава государства, в частности, рассказал о своих впечатлениях от увиденных в Горном Алтае наскальных рисунках, которые еще не успели стать предметом изучения. "Мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории. Кстати говоря, Горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов. У нас очень много того, чего мы не знаем. Но то, с чем мы живем, нужно знать", - отметил президент, пожелав исследователям новых успехов в их деятельности.

По его словам, благодаря работе исследователей-географов все имеют возможность погрузиться в уникальный мир науки, творчества, путешествий и самопознания. При этом такая деятельность требует не только времени и увлеченности своим делом, но и мужества, подчеркнул Путин. В качестве примера он привел одну из научных экспедиций, жившую в окружении медведей на протяжении семи месяцев.