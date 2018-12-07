В Минпросвещения сообщили о сокращении федерального перечня учебников почти на 40%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения РФ сократил федеральный перечень учебников с 1 370 до 863 наименований, или на 37%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

В апреле 2018 года министр образования и науки РФ, нынешний министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что треть школьных учебников не прошла дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования (РАО). На проверку были направлены все учебники, претендующие на включение в обновленный федеральный перечень, который, будет после сокращения списка содержать на 30% меньше наименований.

"Члены совета... дали оценку результатам дополнительной экспертизы учебников, проведенной в первом квартале 2018 года, а также обсудили вопросы рассмотрения заключений на учебники, поступившие за последний период с начала учебного года <…> По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении.

В нем так же отмечается, что в перечень вошли учебники, которые "ранее неоднократно просили вернуть педагоги и родители, получив соответствующие положительные экспертизы". Среди них учебник по математике для младших классов Людмилы Петерсон.

К проведению дополнительной экспертизы было привлечено более 290 экспертов, в том числе заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также сертифицированные эксперты РАО, имеющие богатый опыт проведения экспертиз учебников.