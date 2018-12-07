Глава СПЧ надеется, что решение Мосгорсуда об аресте правозащитника Пономарева пересмотрят

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что решение Мосгорсуда, сократившего срок административного ареста с 25 до 16 суток правозащитнику и директору движения "За права человека" Льву Пономареву, будет пересмотрено вышестоящей судебной инстанцией.

"Я считаю, что это решение все равно должно быть обжаловано. Позиция Совета ясно изложена в аргументах члена СПЧ Генри Резника, который защищал в суде Льва Пономарева. Мы надеемся, что вышестоящая судебная инстанция пересмотрит сегодняшнее решение, и Лев Александрович выйдет на свободу", - заявил Федотов, слова которого приводятся в пятницу на сайте совета.

Член СПЧ Екатерина Шульман, присутствовавшая на судебном заседании, отметила, что адвокаты Пономарева обжалуют решение суда. "Защита собирается обжаловать новое решение дальше, потому что уменьшение срока на 9 суток большой гуманизацией назвать нельзя", - приводятся ее слова на сайте Совета.

5 декабря Тверской суд Москвы признал 77-летнего Пономарева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения акции") и назначил 25 суток административного ареста. Акция "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке 28 октября проводилась в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети".

В пятницу, 7 декабря, Московский городской суд снизил срок административного ареста Пономарева с 25 до 16 суток. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, "вид назначенного наказания (арест) согласуется с предупредительными целями наказания, кроме того, нет сведений о наличии заболеваний, которые препятствуют назначению наказания в виде административного ареста". Как указано в решении суда, доводы стороны защиты не содержали правовых аргументов, влекущих отмену решения.