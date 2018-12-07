{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава СПЧ надеется, что решение Мосгорсуда об аресте правозащитника Пономарева пересмотрят

Ранее суд снизил срок ареста 77-летнему правозащитнику до 16 суток

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что решение Мосгорсуда, сократившего срок административного ареста с 25 до 16 суток правозащитнику и директору движения "За права человека" Льву Пономареву, будет пересмотрено вышестоящей судебной инстанцией.

"Я считаю, что это решение все равно должно быть обжаловано. Позиция Совета ясно изложена в аргументах члена СПЧ Генри Резника, который защищал в суде Льва Пономарева. Мы надеемся, что вышестоящая судебная инстанция пересмотрит сегодняшнее решение, и Лев Александрович выйдет на свободу", - заявил Федотов, слова которого приводятся в пятницу на сайте совета.

Член СПЧ Екатерина Шульман, присутствовавшая на судебном заседании, отметила, что адвокаты Пономарева обжалуют решение суда. "Защита собирается обжаловать новое решение дальше, потому что уменьшение срока на 9 суток большой гуманизацией назвать нельзя", - приводятся ее слова на сайте Совета.

5 декабря Тверской суд Москвы признал 77-летнего Пономарева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения акции") и назначил 25 суток административного ареста. Акция "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке 28 октября проводилась в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети".

В пятницу, 7 декабря, Московский городской суд снизил срок административного ареста Пономарева с 25 до 16 суток. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, "вид назначенного наказания (арест) согласуется с предупредительными целями наказания, кроме того, нет сведений о наличии заболеваний, которые препятствуют назначению наказания в виде административного ареста". Как указано в решении суда, доводы стороны защиты не содержали правовых аргументов, влекущих отмену решения.

Теги
РоссияФедотов, Михаил Александрович
Фонд президентских грантов закрепит сроки проведения конкурса для НКО
Директор фонда Илья Чукалин также напомнил о возможности провести в 2019 году три конкурса по распределению грантов
Читать полностью