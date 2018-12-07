Епархия назвала мемом фото в соцсетях от лица священника с дорогими аксессуарами

ТАСС, 7 декабря. Тверская епархия назвала мемом фотографии с дорогими аксессуарами и обувью, размещенные в социальных сетях от лица якобы протоиерея Вячеслава Баскакова. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь епархии Максим Мищенко.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, обнаруженные на странице в соцсети Instagram, которую якобы ведет протоиерей из Твери Вячеслав Баскаков. На снимках священнослужитель запечатлен в брендовых аксессуарах и обуви. Сейчас эта страница удалена.

"Мы не комментируем мемы, которые были размещены в интернете якобы от лица Баскакова", - сказал Мищенко.

Как пояснили ТАСС в Храме в честь иконы Божей Матери в Твери, настоятелем которой является Вячеслав Баскаков, священнослужитель находится на больничном.

Дозвониться до Баскакова корреспонденту ТАСС на момент публикации не удалось.