Движение общественного транспорта в Париже будет ограничено 8 декабря из-за митингов

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Автобусы не выйдут на десятки маршрутов в Париже, ряд станций столичной подземки будут работать с ограничениями или закроются из-за ожидающихся акций протеста 8 декабря. Об этом сообщило в пятницу Управление общественным транспортом Парижа.

Согласно опубликованному на сайте списку, из-за демонстраций ограничат или изменят движение по 56 автобусным маршрутам. В управлении полагают, что в субботу может быть затруднено движение общественного транспорта у северного и восточного железнодорожных вокзалов, на площади Республики, у дворца Отель-де-Виль, в котором расположена мэрия, на площади Бастилии и площади напротив здания оперы, у Национального собрания (нижняя палата парламента), на площадях Трокадеро, Порт-Майо, Согласия, на Елисейских Полях и в районе Дома Инвалидов.

На 11 ветках метро и на двух ветках пригородных электричек также будут введены ограничения. В общей сложности в субботу не будут работать 36 станций и вокзалов. Больше всего станций - 12 - будут закрыты на первой ветке метро.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального размера зарплаты.