Школьники из СНГ и Европы стали победителями олимпиады по русскому языку для иностранцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Школьники из стран СНГ, Европы, а также из Южной Осетии, стали победителями олимпиады по русскому языку для иностранцев, которая ежегодно проводится Государственным институтом русского языка им. Пушкина. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба организации.

"Армения, Азербайджан, Болгария, Литва, Молдова, Польша, Словакия, Узбекистан, Эстония, Южная Осетия - представители этих стран стали абсолютными победителями XVI Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 абсолютных победителей состязаний смогут поступить в любой российский вуз на направление лингвистики или филологии за счет бюджета.

"В течение недели ребята сдавали письменные и устные экзамены на знание русского языка и культуры России. Помимо этого, каждому из участников нужно было представить проект по страноведению и защитить его на русском языке", - сообщают в институте.

Олимпиада проходит более 45 лет и в настоящее время проводится под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы при поддержке Министерства просвещения РФ и Россотрудничества. В ней могут принять участие иностранные учащиеся, изучающие или знающие русский язык. Конкурс проводится отдельно для школьников, изучающих русский как иностранный, и для учащихся школ с русским языком обучения. В 2018 году для участия в олимпиаде зарегистрировались 1640 человек из 44 стран. В финал прошли 127 участников из 34 стран.