Фонд президентских грантов закрепит сроки проведения конкурса для НКО

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фонд президентских грантов планирует зафиксировать даты проведения конкурса для социально ориентированных НКО. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, выступая на профильной конференции в Общественной палате РФ.
"Я думаю, что мы за следующий год выйдем к постоянным срокам проведения конкурсов. На протяжении всех этих долгих лет, пока существует президентская грантовая поддержка, всегда конкурсы проводились в разные сроки. Мы намерены в следующем году закрепить эти сроки", - сказал Чукалин.
Он также напомнил о возможности провести в 2019 году три конкурса по распределению грантов. "Возможно, что в следующем году мы проведем не два а три грантовых конкурса. То есть, проведем два стандартных и будем собирать заявки на конкурс на деньги следующего года, 2020", - сказал он.
Кроме того, Чукалин заявил о возможном сдвиге дат проведения первого конкурса на начало 2019 года.
В апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин возложил проведение конкурсов среди НКО на получение президентских грантов на единого оператора - Фонд президентских грантов.
Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям, охватывающим все ключевые тематики социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.