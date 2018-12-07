Москалькова: в "Лефортово" у задержанных в Керченском проливе украинцев есть все нужное

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины Роман Мокряк и Андрей Драч, задержанные при нарушении границы России в Керченском проливе 25 ноября и находящиеся в московском СИЗО "Лефортово", обеспечены всем необходимым. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая их в изоляторе.
"Посетила в СИЗО-2 ФСИН России наряду с российскими гражданами и украинских военнослужащих: капитана корабля Р. Н. Мокряка и сотрудника СБУ А. Л. Драча <...> Украинцы содержатся в двухместных камерах по одному (на карантине до 10 дней). Камеры чистые, светлые, после ремонта. У них есть все необходимое: телевизор, холодильник, наполненный продуктами питания, чайник, много книг, информация о возможности подать жалобы и обращения, санузел и умывальник с горячей и холодной водой", - написала Москалькова на странице в "Инстаграме".
По словам омбудсмена, заключенные имеют возможность писать своим родным и близким и получать от них письма. Москалькова добавила, что подробно обсудила с моряками вопросы получения ими юридической помощи и отметила, что они обеспечены адвокатами, которых выбрали сами. "Одного из украинских заключенных сегодня посетил консул Украины", - сообщила она.
Задержание украинских моряков
В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.
Задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Они находятся в статусе подозреваемых по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предполагает до 6 лет лишения свободы.
Арестованные украинские моряки были доставлены в два московских СИЗО, 21 человек - в СИЗО "Лефортово", а трое раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".