На площади в Ватикане зажгли огни на рождественской елке

ВАТИКАН, 7 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Рождественская елка, установления на площади Святого Петра в Ватикане, зажгла огни. По традиции, это происходит накануне праздника непорочного зачатья, который отмечается 8 декабря католической церковью.

В этом году 23-метровая елка доставлена из Порденоне, на северо-востоке Италии. Если установка елки - традиция, которая длится более 35 лет, после решения Папы Римского Иоанна Павла II в 1982 году, то вертеп, который также традиционно устанавливается под елью, на этот раз совершенно уникальный. Впервые сцена рождения Христа сделана из песка. Монументальная скульптурная композиция выполнена из песка Йезоло (северо-восток Апеннин), где каждый год делают такой вертеп. Построить его в Ватикане предложил патриархат Венеции.

Как сообщили в службе печати, на выполнение всей сцены со множеством фигур как людей, так и животных ушли более 700 т песка. Вся сцена разместилась на площади почти 25 кв м. Максимальная высота фигур достигает пяти метров. Работа заняла более двух недель. На площади Святого Петра над ним с 21 ноября ваяли из песка четыре скульптора, один из которых россиянин - Илья Филимонцев.

Вместе с зажжением лампочек на елке был представлен и законченный вертеп.

Ранее в пятницу Папа Римский Франциск принял на аудиенции руководителей регионов Венето и Фриули-Венеция- Джулия, членов ассоциаций, преподнесших в дар ель и вертеп. При этом он отметил, что "вертеп и ель - замечательные символы Рождества, которые несут людям раздумья о свете и нежности Бога, радость от рождения Христа". 31 января понтифик лично придет посмотреть на вертеп. Особое убранство будет украшать площадь на протяжении всех рождественских праздников - до 13 января.