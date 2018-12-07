"Бал победителей" пройдет на Поклонной горе с участием около 400 ветеранов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 400 ветеранов Великой Отечественной войны соберутся в субботу в Музее Победы на Поклонной горе, где пройдет "Бал победителей", приуроченный к началу контрнаступления под Москвой, сообщил ТАСС директор музея Александр Школьник. Перед гостями выступят народный артист РСФСР Лев Лещенко, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ и другие исполнители.
"В этом году наших гостей ждет большая праздничная программа, и мы сделаем все, чтобы ветераны из всех уголков России, стран СНГ, стран Балтии чувствовали себя в кругу друзей и близких", - отметил директор Музея Победы.
Он напомнил, что "Бал победителей" стал уникальной традицией чествования ветеранов Великой Отечественной войны в дни, когда вспоминают начало контрнаступления под Москвой. "Каждый год в декабре мы ждем их в стенах Музея Победы, чтобы отдать дань уважения и благодарности поколению победителей, вспомнить вместе с ними самые переломные и героические моменты войны", - заключил собеседник агентства.
На мероприятии ветераны смогут поделиться фронтовыми историями, рассказать молодому поколению о войне и о том, как долгожданна была победа. Гостей мероприятия традиционно ждет большой праздничный концерт российских исполнителей, артистов балета, театра, кино, эстрады. Перед гостями "Бала победителей" выступят народный артист РСФСР Лев Лещенко, представитель Армении на конкурсе "Евровидение-2018" Севак Ханагян, участник первого проекта "Голос" Роман Втюрин, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ, детский ансамбль танца "Надежда" и другие.
Традиционно бал приурочен ко дню воинской славы - годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. В этом году он будет также посвящен памятным датам, связанным с блокадой Ленинграда: 76-летию прорыва и 75-летию ее полного снятия.
Идея проведения "Бала победителей" принадлежит народному артисту России Андрису Лиепе. Мероприятие проводится Музеем Победы, Благотворительным фондом имени Мариса Лиепы и Объединенной металлургической компанией (ОМК).