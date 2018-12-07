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Останки почти 900 красноармейцев перезахоронили на Россошинском кладбище под Волгоградом

Также сотрудники областного и районных военкоматов увековечили имена 730 защитников Сталинграда

ТАСС, 8 декабря. Останки 873 бойцов Красной Армии, погибших в боях за Сталинград в годы Великой Отечественной войны, перезахоронены на Россошинском военно-мемориальном кладбище в Волгоградской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе поисковых работ на территории Волгоградской области подняты останки 923 бойцов Красной Армии, 873 из них перезахоронены на Россошинском военно-мемориальном кладбище",- говорится в сообщении, подготовленном по итогам работы областного военкомата за 2018 год.

Кроме того, сотрудники областного и районных военкоматов увековечили имена 730 защитников Сталинграда, ранее не включенных в списки захороненных в братских могилах.

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