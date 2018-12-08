Медведев присудил 20 правительственных премий в области образования

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области образования за 2018 год. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2018 года и присваивается звание "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования" 20 соискателям, в их числе авторы научно-практических разработок, создатели учебников и учебных пособий в разных областях образования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что премии присуждены за научно-практическую разработку в области технологии инженерного обучения по направлению цифровой экономики "умный город", за создание учебников по информационному праву и по основам эксплуатации специальных электромеханических систем, за учебное пособие по технологии переработки нефти, а также за разработку системы подготовки победителей международных олимпиад школьников по естественным наукам.

Среди лауреатов правительственной премии - член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, девять докторов наук, шесть кандидатов наук, девять профессоров и три доцента.