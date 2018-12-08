Около 100 заявок подано на премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 100 заявок подано на премии правительства Москвы за 2018 год в области охраны окружающей среды и комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города, сообщила в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Всего на соискание премий было подано 97 заявок. Среди претендентов - крупные предприятия, вузы, ведущие СМИ. Награждение победителей пройдет 11 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество номинированных проектов относятся к сфере экологического образования и просвещения. "Значительное количество работ также посвящены теме благоустройства территорий. На третьем месте - проекты, связанные с зелеными технологиями, а также посвященные теме раздельного сбора отходов", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Конкурс на соискание премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды проводится с 2008 года, на соискание премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы - с 2010 года. Лауреаты конкурса в области охраны окружающей среды будут удостоены денежной премии в размере 200 и 100 тыс. рублей за первое и второе места соответственно, нагрудного знака, удостоверения лауреата и специального приза в виде статуэтки.

Награда за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы предусматривает три премии по 100 тыс. рублей для проектных организаций и три премии по 70 тыс. рублей - для студентов, аспирантов и преподавательского состава профильных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.