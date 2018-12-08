Циклон задержится в Магаданской области до 10 декабря

ТАСС, 8 декабря. Пришедшая в среду на Колыму сильная метель с порывистым ветром будет бушевать на территории Ольского и Северо-Эвенского городских округов до конца выходных, сообщил в субботу ТАСС представитель областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В области нормальная погода, кроме двух округов. Там метель и ветер до 18 м/с сохранятся на все выходные", - сообщил собеседник агентства.

По информации пожарно-спасательного центра Колымы, на территории Ольского и Северо-Эвенского округов сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Магадане погода улучшилась во второй половине пятницы. Сейчас в Магадане солнечно и без осадков, температура воздуха минус 11 градусов. В Ольском и Северо-Эвенском районах отмечается сильная метель, температура воздуха от минус 10 до минус 18 градусов.