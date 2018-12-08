Глава МВД Башкирии взял на контроль оказание помощи раненному в Чечне экс-полицейскому

ТАСС, 8 декабря. Министр внутренних дел Башкортостана Роман Деев взял на контроль ситуацию по оказанию помощи бывшему сотруднику полиции Азату Шаймуратову, получившему тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей в Чечне, которому не продлили группу инвалидности. Об этом в субботу сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"Министром внутренних дел республики Романом Деевым ситуация по оказанию помощи бывшему сотруднику, получившему ранения при исполнении служебных обязанностей и проявившему отвагу и профессионализм в сложной обстановке, взята на контроль. Кадровой, юридической и медицинской службам даны поручения о внесении предложений по трудоустройству бывшего сотрудника, в том числе с учетом того, что самим Азатом Шаймуратовым высказывались пожелания о сохранении инвалидности", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, в мае 2016 года бывший сотрудник отдела МВД России по городу Нефтекамску Азат Шаймуратов и пять его коллег получили тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей в Чечне и были госпитализированы. У Шаймуратова последствия ранений оказались наиболее тяжелыми, он проходил длительное лечение и в 2017 году был признан инвалидом III группы. В 2018 году при плановом переосвидетельствовании его инвалидность была снята, в связи с чем соответствующие выплаты были приостановлены, при этом состояние здоровья не позволило ему вернуться в патрульно-постовую службу, сопряженную с высокими физическими нагрузками. В пресс-службе отмечают, что Шаймуратов награжден государственной наградой - медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Ранее сообщалось, что 9 мая 2016 года на КПП 138 в Грозненском районе Чечни сотрудники полиции предотвратили проход в город двух вооруженных людей, имевших при себе гранаты и взрывные устройства. В результате нападения пострадали шесть полицейских из Башкирии, все они были представлены к государственным наградам.