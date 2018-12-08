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Кудрин считает, что власти ограничивают развитие гражданского общества в России

В стране постепенно запускается процесс реформирования системы госуправления, которая становится более "клиентоориентированной", отметил также глава Счетной палаты
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Сергей Фадеичев/ТАСС
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти ограничивают развитие гражданского общества в России. Такое мнение высказал на Общероссийском гражданском форуме глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Некоммерческие организации, волонтеры или просто активные люди не так уж часто поддерживаются, особенно государством. В последнее время зачастую ограничительные законы, ограничение финансирования, новые правила отчета, проверки сильно прессуют НКО, и, я бы сказал, что в целом ограничивают гражданское общество в своем развитии", - отметил он.

По мнению Кудрина, преодолеть это можно за счет совместной работы с властями.

При этом глава Счетной палаты указал, что в России постепенно запускается процесс реформирования системы госуправления, которая становится более "клиентоориентированной".

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