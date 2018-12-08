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Единороссы разрабатывают систему помощи детям, совершившим преступления

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила привлекать к этой работе социальных волонтеров-наставников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" совместно с юристами разрабатывает систему правовой помощи несовершеннолетним, совершившим преступления, и предлагает привлекать к работе с этими детьми волонтеров-наставников. Об этом заявила в субботу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на дискуссионной площадке "Качество жизни" съезда "Единой России".

"Работая с юристами из разных вузов нашей страны, мы разрабатываем новую концепцию уголовно-правовой политики помощи детям, которые впервые совершили преступление небольшой и средней тяжести, чтобы общество протягивало руку помощи, давало шанс на исправление", - сказала она.

Яровая предложила привлекать к этой работе социальных волонтеров-наставников.

"Социальные волонтеры и общественные организации будут принимать над ними [детьми] опеку вместе с комиссиями по делам несовершеннолетних. Это станет новым общественным социальным институтом, в котором будет задействовано и государство, и общество через добровольческую инициативу", - заключила вице-спикер.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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